هكذا احتفل الجمهور السعودي بنجاح أحمد زاهر.. فيديو

فاجأت أكاديمية دهب لصاحبها محمد أبو الدهب الفنان احمد زاهر، بنشره فيديو علي صفحة الأكاديمية وذلك بعد انتهاء الكورس الأول الذي قام به زاهر في المملكة العربية السعودية وقام بنشر الفيديو للرد علي جميع مهاجمي دور "فتحي" وأن سبب الهجوم صدق وموهبة "زاهر" في تقمص الدور.
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والفيديو جمع الطلاب وحب الطلاب لـ أحمد زاهر محملين الهدايا التي تحمل صوره وتواجدت برفقته زوجته هدي زاهر والتي يحبها الجمهور ويحب تواجدها ودعمها دائما لزوجها وقاموا بتشغيل الأغاني وسط دموع وتأثر زاهر الشديد بحب الجمهور.
مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية و أحمد زاهر وروجينا وإدوارد وعدد كبير من النجوم ومن قصة وإخراج محمد سامي.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.