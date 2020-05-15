د. هادي التونسي يكتب: شريك وصديق

مع تقدم العمر لم يعد المرء يريد عملا طول الوقت، ولم تعد الصحة تحتمل كثرة التنقلات والواجبات، بل يتطلع المرء الي حياة أبطأ وتيرة فيها مجال اوسع للاهتمام بالتغذية الصحية و الرياضة المناسبة و الأسرة و الأصدقاء و الهوايات و التعلم المستمر.





هذا ما دار بذهني وأنا ذاهب بسيارة لمدة ساعة إلي ندوة بأحد المراكز التزامًا بوعد رغم مروري بفترة نقاهة، و رغم كثرة الندوات في محافل هامة و لقاءات إعلامية و مؤتمرات دولية عرضت فيها العلاج الفوري لتطوير الشخصية المنشور دوليًا والحاصل علي ملكيته الفكرية، وساعد علي قراري انني لا أتصور الرجوع عن وعد قطعته، و إني وطنت نفسي لهذا علي تحمل مشقة الالتزام نفسيا و جسديا، و إني اتفقت مع الداعي الكريم ان تكون محاضرتي في اول البرنامج وانصرف بعدها.





قلة الحاضرين لم تكن الأهم، بل نوعيتهم؛ فهي أصلا لكتاب و نقاد و سينمائيين يتمتعون بالخيال و الميل للإبداع و التفتح للأفكار الجديدة ، و هنا كانت المفاجأة حينما تحدثت عن فيلم أمريكي أعدته مخرجة بعد ان جربت العلاج الفوري و حكت قصتها، إذ كنت في ردهة الخروج أنتظر المصعد و لحظة العودة للراحة بمنزلي عندما لحق بي المخرج شريف جابر مقترحًا إعداد فيلم مصري تسجيلي فاتفقنا علي اللقاء.





الانطباع الأول كان أنه جاد و حرفي يحب مهنته، وهو ما تأكدت منه من خلال العمل معه الذي أداه رغم صعوبات الخروج و الاختلاط بسبب أزمة الكورونا، و ذلك أمر أساسي يبني الثقة فيمن أحب العمل معهم، لكن ذلك كان جزءا واعيا من شعور وجداني مريح، تبينت بعض أسبابه حينما حضر و مصوره الي المنزل لعمل الفيلم، فتفاعله التلقائي واضح ليس فقط مع الأسرة، بل و مع لوحات فنية و مع كلبي الصغير الذي اختار ان يبدأ الفيلم بتصويري و أنا أداعبه؛ بل و حدثني عن كيف تكون الحياة من وجهة نظر كلب؛ إذن أنا مع صديق يجمعنا أيضا الخيال و التفتح و حب الإبداع و المرح و العيش من خلال الآخرين خارج الذات.





المرء عادة يحب من يشبهه، و لهذا القول المأثور بإن المرء علي دين خليله، فأصبحنا نجد متعة في مداعبة بعضنا البعض و تبادل الآراء في أمور الحياة و الفكر و الفن.





انتهي الآن الصديق شريف جابر من إعداد الفيلم بعنوان ذكي مبدع هو طبيب السعادة تمهيدا لعرضه في مهرجانات محلية و دولية، فيلفت نظر المشاهدين الي اكتشاف يخدم العلم و الإنسانية و طالبي العلاج، و ربما يعلي اسم مصر دوليًا، لو شاهده من في يديهم الأمر في مصر و الخارج،لكن ذلك لم يكن المكسب الوحيد، فكم من مساع قمت بها انتظارًا لنتائج أتصورها عدلا! و لماذا حضرت الندوة وكانت نظرا لبرنامجها الشامل لموضوعات اخري يمكنني الاعتذار عنها دون إفسادها تعللا بالنقاهة؟ بل ان الصديق ما حضر الندوة الا لمناقشة كتاب كان دورها بعد تقديمي العلاج! هل كان لدي كل منا حدس يدفع الي ما لم يكن منتظرا ؟ هل هو الله مسبب الأسباب، الذي يعطي حينما نعمل دون انتظار ، وتسليما لأمره و لنصيب موقوت دون فرض شروطنا فيما نتصوره عدلا علي الحياة؟ هل ما حدث مقدمة لتعاون أكثر بحثًا عن الجديد مما يلهم و يفيد، بناء علي المشترك نفسيا و التقارب وجدانيا و محبتنا للفن تعبيرًا و خيالا و إبداعًا و حياة ؟



