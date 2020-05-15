AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية يكشف عن دعاء النبي في ليلة القدر

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:31 م
مفتي الجمهورية يكشف
مفتي الجمهورية يكشف عن دعاء النبي في ليلة القدر
Advertisements
محمود ضاحي
ثمن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، بأهمية الدعاء في  ليلة القدر، مضيفا: ادعُ الله بما تشاء وبما يفتح عليك، فى العشر الأواخر، والوتر من العشر الأواخر، وليلة السابع والعشرين.

وأوضح خلال لقائه على فضائية " دي ام سي"  ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان يهتم بليلة القدر، بقدر كبير من الخصوصية.

وأضاف  أن ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها،  كانت تسأل النبى الكريم باى دعاء تسأل الله، فقال لها قولى: "اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تجاوز عما قصرنا فيه فى هذا الشهر الفضيل".


قال الدكتور محمود الهواري الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن ليلة القدر لها مكانة كبيرة عند الله ولهذا كان الصالحون يطلبونها ويتحرونها ولذا قال النبي التمسوها في العشر الأواخر من رمضان.

 وأوضح الهواري في رسالة من حملة "أياما معدودات" التي أطلقها الأزهر الشريف أن شهر رمضان فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، من حُرم أجرها فقد حرم حقا موضحا فضل ليلة القدر.

وأضاف أن بلغ من ليلة القدر أن الله أنزل سورة خاصة بليلة القدر، ففيها نزل القرآن، ,من ضمن فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يحسبون ليلة القدر أنها تساوي 83 سنة عبادة، منوها أنها لا تساوي هذا الزمن فعلا، فالآية عبرت بأنها خير من ألف شهر فهى تفوق ذلك، منوها أن الملائكة تنزلت في هذه الليلة وكذلك ينزل فيها سيدنا جبريل، كما أنها سلام لصاحبها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد ليلة القدر 2020 .. عليك تحريها في هذه الأيام

أحاديث نبوية صحيحة عن ليلة القدر وفضلها

متى ليلة القدر 2020 هل اقتربت؟.. تحروها في هذه الأيام

موعد ليلة القدر.. كيف استغل الشعراوي سر رقم 7 لمعرفة التوقيت

العشر الأواخر من رمضان.. موعدها وفضلها وكيفية إحيائها

فيها نور للقلب.. مفتى الجمهورية: اغتنموا العشرة الأواخر.. فيديو

ترشيحاتنا

كورونا يبقى في الهواء لفترة.. الصحة العامة: حياتك حاليا مرتبطة بالكمامة.. فيديو

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

نتعامل مع الجميع.. ترامب: نعمل على توفير لقاح كورونا للأمريكيين بحلول يناير

طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل

لا تقلق.. طريقان للحصول على الميراث أحدهما دون محامٍ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

أبرزها علاج الربو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول أوراق المانجو؟

بـ تركيب اكستنشن ورموش.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة