مفتي الجمهورية يكشف عن دعاء النبي في ليلة القدر

ثمن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، بأهمية الدعاء في ليلة القدر ، مضيفا: ادعُ الله بما تشاء وبما يفتح عليك، فى العشر الأواخر، والوتر من العشر الأواخر، وليلة السابع والعشرين.





وأوضح خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان يهتم بليلة القدر، بقدر كبير من الخصوصية.





وأضاف أن ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تسأل النبى الكريم باى دعاء تسأل الله، فقال لها قولى: "اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تجاوز عما قصرنا فيه فى هذا الشهر الفضيل".









قال الدكتور محمود الهواري الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن ليلة القدر لها مكانة كبيرة عند الله ولهذا كان الصالحون يطلبونها ويتحرونها ولذا قال النبي التمسوها في العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح الهواري في رسالة من حملة "أياما معدودات" التي أطلقها الأزهر الشريف أن شهر رمضان فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، من حُرم أجرها فقد حرم حقا موضحا فضل ليلة القدر.

وأضاف أن بلغ من ليلة القدر أن الله أنزل سورة خاصة بليلة القدر، ففيها نزل القرآن، ,من ضمن فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يحسبون ليلة القدر أنها تساوي 83 سنة عبادة، منوها أنها لا تساوي هذا الزمن فعلا، فالآية عبرت بأنها خير من ألف شهر فهى تفوق ذلك، منوها أن الملائكة تنزلت في هذه الليلة وكذلك ينزل فيها سيدنا جبريل، كما أنها سلام لصاحبها.







