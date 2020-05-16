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برلمان

برلمانى: البنك المركزي يؤدى دورا وطنيا هائلا لمساندة القطاعات الاقتصادية

السبت 16/مايو/2020 - 03:00 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أحمد أيمن
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، على الدور الوطني الهائل الذي  يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بناءا على توجيهات واضحة من الرئيس باستمرار الدعم.


وأشار إلى التصريحات التي أدلى بها، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وتأكيده أنه تم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق، وتوجه للقطاعات المنتجة في الدولة. مضيفا أن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير.

وشدد النائب على أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشمل كامل.

وأكد اسماعيل أن هذه التصريحات تؤكد على المسؤولية المجمتعية والاقتصادية التي يتصدى لها البنك المركزي، بتوجيهات من الرئيس السيسي للتغلب على آثار المرحلة الحالية من تفشي كورونا واجتياحه للعالم كله.

 قائلا إن مبادرات المركزي، استطاعت حتى اللحظة دعم المصانع والسياحة والمتعثرين ومساندة الصادرات وتأجيل سداد أقساط البنوك 6 أشهر، وغيرها من المبادرات الاقتصادية والمصرفية الغير مسبوقة.
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