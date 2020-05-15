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ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ليلة القدر

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
 وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر التي علمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، سائلًا الله (عز وجل) له تمام السداد والتوفيق، داعيًا الله (عز وجل) أن يجعلها أيامًا مباركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين. 


كما وجه وزير الأوقاف التهنئة للشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة سائلًا الله (عز وجل) أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير. 


ودعا وزير الأوقاف إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه القادر على ذلك، وما هو على الله (عز وجل) بعزيز.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحيي ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين، مع كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها، وذلك في إطار اهتمامها بإحياء المناسبات الدينية وفي ضوء مراعاتها للظروف الراهنة. 

وأوضحت الوزارة ان البث سيبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء ٢٧ رمضان وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلي صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا . 

ودعت وزارة الأوقاف في بيان لها لمصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
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