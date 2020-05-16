برلمانية عن دخول منظومة الكهرباء بسيناء: تحقق تنمية مستدامة

أشادت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتحقيق تنفيذ تنمية المشروعات.





وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن تنمية سيناء هى السلاح الواحيد الذى سيقطع دابر الارهاب، مؤكدة أنه لا ارهاب مع التنمية بوجود التنمية فى سيناء لن يستطيع الأرهاب ان يتوغل وينتشر فهو يعتمد على غسل عقول الشباب فى تنفيذ العمليات الارهابية.





وأوضحت النائبة، أنه يقوم بتقدم الدعم المالى والفكرى المتطرف للشباب من اجل القيام بعمليات ضد القوات المسلحة والوطن بشكل عام، وبتنمية سيناء وتنفيذ مشاريع ضخمة باستخدام الكهرباء والمرافق الاخرى لن يكون هناك أرهاب.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن تنفيذ هذه المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة ستوفر العديد من فرص العمل فضلا عن تصحيح عقول الشباب ومنع انتشار الافكار المتطرفة فضلا عن الحفاظ على ارواح المواطنين وقواتنا المسلحة الباسله.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية.







