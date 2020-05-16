اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى خلية المعصرة





اقرأ أيضا| براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية المعصرة





وشملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.