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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى خلية المعصرة

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ خلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.
وأسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.


وشملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
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