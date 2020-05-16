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محافظات

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

السبت 16/مايو/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التزم أطباء بتطبيق الإجراءات الاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا فى العيادات لحماية أى شخص من الإصابة به.


وأوضح الدكتور محمد عرفة، أخصائي جراحات مناظير الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنصورة العام، طرق تطبيقها لـ"صدى البلد" قائلا إنه بمجرد دخول مريض العيادة يتم معرفة درجة الحرارة عن طريق الجهاز المختص وعلى بعد متر.


وأضاف: "وإذا تبين أن درجة حرارته جيدة يجلس على أى مقعد وأيضا على بعد متر، فلا بد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بينه وبين الآخرين".


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وتابع: "فى حالة وجود ارتفاع فى درجة حرارته يرتدي كمامة "ماسك" بالمقلوب ويدخل حجرة أخرى غير التى بها مرضى وتكون الحجرة جيدة التهوية ويتم فيها استكمال فحصه، كما يتم استقبال الحوامل وكبار السن فى حجرة أخرى جيدة التهوية أيضا بعيدا عن باقى المتواجدين".


واستطرد: "كما نقوم بقياس الأكسجين، فإذا كانت النسبة أقل من ٩٤ بالمائة فهذه الحالة قد تكون بنسبة كبيرة مصابة بكورونا نقوم بنصحه بالعزل المنزلى، وفى حالة زيادة الأعراض يتم تحويله إلى قطاع الرعاية الطبية، وكثير ممن يلجأون إلى العزل المنزلى لمدة أسبوع يتم شفاؤهم".
لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
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