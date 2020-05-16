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رياضة

مطالبون بسداد 260 مليون لأرض التجمع الخامس.. العامري فاروق يكشف خطة الأهلي فى مواجهة كورونا ..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:04 ص
العامري فاروق
العامري فاروق
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حسن العمدة
كشف العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي ، عن تعامل ادارة النادي مع ازمة فيروس كورونا .

وقال فاروق ، عبر اون تايم ، ان الاهلي وضع خطه منذ ظهور كورونا داخل البلاد ، ونقوم بصرف مستحقات اللاعبين والعمال كاملة .

وتابع ، الوضع حاليا تأزم بشكل كبير ومع ذلك نحاول بشتى الطرق ايجاد حلول لتلك الازمة .

وشدد العامري فاروق ، علي أن النادي مطالب بسداد أكثر من 260 مليون جنيه مقابل أرض النادي الجديد في التجمع الخامس.

وأوضح أن محمود طاهر هو من اختار هذا المكان المميز لإقامة فرع النادي الجديد في التجمع الخامس وهو أمر يحسب له ولكل أعضاء مجلسه.

وواصل ، أن مجلس الخطيب نجح في استبدال أرض التجمع الخامس بالتنسيق مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي أثناء توليه مهام وزارة الإسكان.

وأكمل ، أن المجلس يحاول البدء الفوري في بناء فرع النادي الجديد في التجمع الخامس، وتم بالفعل التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء مباشرة في المرحلة الأولى.
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