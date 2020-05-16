محافظ البحر الأحمر: مش مستعجل على تشغيل المنشآت السياحية

قال اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، إن "فسح البحر والمراكب" ليست أولوية في هذه المرحلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهه فيروس كورونا.





وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم عقد اجتماع بحضور وزير السياحة، مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن وزارتى السياحة والصحة وضعا قيود صارمة للغاية لبدء تشغيل المنشآت السياحية.





وواصل حنفي : "أنا مش مستعجل على التشغيل، ولكن هل الفنادق والمستثمرين قادرين على تطبيق قرارات السياحة والصحة.. مطلوب من المنشآت السياحية ضبط أوضاعها والحصول على شهادتى الصحة والسياحة للتشغيل.. هطبق قرارات الحكومة بالملى فيما يتعلق بما سيكون في أيام عيد الفطر".





وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا فى مصر إلى 3363 حالة حتى الجمعة .





وكشف متحدث وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة.