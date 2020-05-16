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أخبار البلد

مسنة تبعث رسالة طمأنينة من داخل مستشفى العزل .. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:46 ص
المسنة
المسنة
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وجهت الحاجة أميرة محمد مرعي 60 سنة تعاني من جلطة بالمخ رسالة للطاقم الطبي من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بعد شهر من العلاج والتعافي من فيروس كورونا نشرتها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وقالت الحاجة أميرة في رسالتها : " الله يرضى على كل الأطباء والممرضات وكل من كان متواجد بالمستشفى، واضافت ان الخدمات التى تقدم بالمستشفى تقدم على اكمل وجه.. وان كل من كان يتابع حالتى لم يقصر معى فى شئ".


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن عشرة أماكن يجب تطهيرها بصفة مستمرة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي لتقلقل فرصة انتشار فيروس كورونا.

 * ماكينات الدفع

* مكاتب وكراسي

* الاستراحات الطاولات والكراسي

* مقابض الأبواب وأماكن دفع أو سحب الأبواب

* الدرابزين أحرف السلم المتحرك

حنفيات المطبخ والحمام

أسطح الأجهزة مفاتيح الاضاءة

* وحدة التحكم عن بعد

* معدات التخزين

* التليفون الثابت الالكترونيات المشتركة الماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر ولوحات المفاتيح والماوسات

وفي سياق خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر الوزارة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستستمر بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة التطور الوضع المحلي والإقليمي والعالمي مع ضمان توافر كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرضى على الفرد والمجتمع.


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