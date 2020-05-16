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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 22.. ياسمين عبد العزيز في حيرة بسبب كريم فهمي وشريف منير

السبت 16/مايو/2020 - 09:08 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 22 من مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.

يقدم موقع "صدى البلد" في السطور التالية لمتابعي مسلسل "ونحب تاني ليه"، أبرز أحداث الحلقة.

تشاجرت ياسمين عبد العزيز، مع كريم فهمي بسبب صور عيد ميلاد جمعته بتارا عماد، وقام بشرح الأمر لها، ولكنها في حيرة من أمرها بسبب فقدان شريف منير الذاكرة واعتقاده إنهما مازالا متزوجان.

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بينما قام كريم فهمي، بزيارة ياسمين عبد العزيز، في منزل والدتها وهو المنزل المتواجد به عبد الله، "شريف منير"، لذا ارتبكت بسبب تواجدهما في المكان ذاته.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
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