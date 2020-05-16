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أخبار البلد

توفى بهبوط حاد نتيجة ضغط وإرهاق العمل.. نقـابة التمريض تنعى الممرض أحمد بدر

السبت 16/مايو/2020 - 06:38 ص
احمد بدر
احمد بدر
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نعت لجنه الشباب بالنقـابة العامة للتمريض بمصر الشهيد الزميل مستر أحمد بدر أخصائي تمريض بمستشفي العزل التابع لجامعة الزقازيـق أثر هبوط حاد في الدوره الدموية نتيجة ضغط وارهاق العمل المتواصل. حيث تم العثور عليه جثته في سكن التمريض التابع للمستشفي.

كما دعت له قائلة:"إن لله وإن إليه راجعون .. ان العين لتدمع وان القلب ليحزن علي فراق أحد أعضاء هيئه التمريض ولا نقول الا مايرضي الله".


كانت قد نعت النقابة العامة للتمريض، شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، هم: وفاة سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك، ومحمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية، ورابع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الشهيدة عطيات محمد عربود، والشهيدة الخامسة هى: ابتسام عبد الفتاح إبراهيم، أثناء عملها بالمستشفى، داعية الله أن يتقبلهم فى الشهداء وينزلهم منازل الصديقين.
 
من ناحية أخرى كانت قد أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.
 

ويأتى ذلك، بالتزامن مع مطالبات نقابة التمريض، للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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