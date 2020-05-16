بعد وفاته بكورونا.. ابن عم الشاب محمد نادي: جميع أفراد العائلة بخير وتم التأكد من سلامتهم

كشف ايمن وهدان، ابن عم الشاب محمد نادي والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حقيقة أصابة أفراد العائلة بالفيروس.





وقال وهدان خلال تصريحات تلفزيونية:" العائلة تعيش في ظروف صعبة وذلك نتيجة وفاة الشاب محمد نادي ووالده نتيجة العدوي من نجله".





وأكمل ابن عم الشاب محمد نادي :"محمد كان شاب رياضى وبصحة جيدة ولَم يكن يعاني من اى أمراض مزمنة ولكنه امر الله، لافتا الى ان والده أصيب ودخل العناية المركزة وكانت حالته متأخرة.





وأردف ايمن وهدان:" والد محمد توفي بعد وفاة نجله ب ٣ إيام ولَم يكن يعلم بوفاته".



