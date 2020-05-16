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بعد وفاته بكورونا.. ابن عم الشاب محمد نادي: جميع أفراد العائلة بخير وتم التأكد من سلامتهم

السبت 16/مايو/2020 - 06:37 ص
الشاب محمد نادي
الشاب محمد نادي
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حمزة شعيب
كشف ايمن وهدان، ابن عم الشاب محمد نادي والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حقيقة أصابة أفراد العائلة بالفيروس.

وقال وهدان خلال تصريحات تلفزيونية:" العائلة تعيش في ظروف صعبة وذلك نتيجة وفاة الشاب محمد نادي ووالده نتيجة العدوي من نجله".

وأكمل ابن عم الشاب محمد نادي :"محمد كان شاب رياضى وبصحة جيدة ولَم يكن يعاني من اى أمراض مزمنة ولكنه امر الله، لافتا الى ان والده أصيب ودخل العناية المركزة وكانت حالته متأخرة.

وأردف ايمن وهدان:" والد محمد توفي بعد وفاة نجله ب ٣ إيام ولَم يكن يعلم بوفاته".

ونفي ابن عم الشاب محمد نادي وجود إصابات داخل أفراد العائلة، مؤكدا ان جميع أفراد العائلة بخير وتم التأكد من سلامتهم بعد فحصهم جميعًا.
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