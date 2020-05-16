سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

لا تنتهي معركة مصابي فيروس كورونا الأليمة عند التغلب عليه أو الشفاء منه، فلا تزال أمامهم معارك كبرى مع التنمر وسوء المعاملة نتيجة لوصمة العار التي يفرضها عليهم المجتمع.





فرغم انتصار والدة الطبيبة العراقية «مروة خفاجي» البالغة من العمر 39 عامًا على الوباء القاتل وتغلبها على عدم نظافة غرف الحجر الصحي في مستشفى الإمام الحسين التعليمي، إلا أن ما انتظرهن بعد العودة إلى منزلهن كان أبشع.

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ابتعد عنها وعن والدتها الجميع وتجنبوهن رغم قضائهن 20 يومًا في العزل داخل المستشفى، ووفقًا لأسوشيتد برس فقد قام أحد الجيران الجهلاء بوضع حجر خرساني كبير سد بوابة منزلهن في كربلاء لكي لا يخرجن.





كانت منطقة الحجر الصحي في مستشفى الإمام الحسين التعليمي عبارة عن جناح مشترك، حيث تم فصل المرضى عن طريق حواجز معدنية، مع ظهور تشقق الأرضيات، ووجود العفن في الحمام المشترك، وانتشار الغبار على الأسطح رغم التنظيف اليومي.





شهدت العراق عدد لا يستهان به من الإصابات المعلن عنها، فقد أصيب حوالي 3030 شخص وتوفي حوالي 115، وما خفي كان أعظم.





فمعتقدات الناس المغلوطة وقلة الوعي جعلت العديد من سكان البلاد في العراق يخشون الكشف عن إصابتهم خوفًا من وصمة المجتمع.



