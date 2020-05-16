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رياضة

بعد انتشار أخبار انتقاله للأهلي بـ60 مليون.. باهر المحمدي يتصدر تويتر

السبت 16/مايو/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج #باهر المحمدي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات " تويتر " بعد انتشار الأقاويل والشائعات حول انتقاله للأهلي. 

وجاءت بعض التغريدات كالاتي : مبروك علينا باهر المحمدي ..الاسماعيلي ده بينتمي للأهلي خلي بالكم .


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