بعد انتشار أخبار انتقاله للأهلي بـ60 مليون.. باهر المحمدي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #باهر المحمدي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات " تويتر " بعد انتشار الأقاويل والشائعات حول انتقاله للأهلي.
وجاءت بعض التغريدات كالاتي : مبروك علينا باهر المحمدي ..الاسماعيلي ده بينتمي للأهلي خلي بالكم .
مبروك علينا باهر المحمدي ❤الاسماعيلي ده بينتمي للاهلي خلي بالكم ❤🤣 pic.twitter.com/tXfXnN3sJH— Ali Dewedar✪𓁹🇮🇶 (@alidewedar94) May 15, 2020
باهر المحمدي أهلاوي 🦅 ❤️ pic.twitter.com/Kk0YuF4tDo— Hema ♥️ 🦅 (@Mr_Hema77) May 15, 2020
باهر المحمدي اهلاوي
Done 📝باهر المحمدي اهلاوي ❤🦅 pic.twitter.com/QdAFzegXK1— سالم احمد✌😎 (@SikOoOo25) May 15, 2020