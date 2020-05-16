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محافظات

أطلقوا على أنفسهم كتيبة المنسي.. 18 طفلا بالعريش يهدون ثواب توزيع إفطار على الصائمين للبطل الراحل

السبت 16/مايو/2020 - 09:41 ص
اطفال كتيبة المنسى
اطفال كتيبة المنسى
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احمد صالح
كون عدد من الأطفال من حي أبو صقل بالعريش شمال سيناء مجموعة، أطلقوا على أنفسهم "كتيبة الشهيد منسي" لتقديم وجبات إفطار للصائمين في شهر رمضان المبارك.

وضمت المجموعة 18 طفلا من أبناء الحي، من مراحل عمرية  المختلفة، تضم مختلف العائلات المقيمين في الحي .

وقاموا بتجميع مبالغ مالية من مصروفهم الشخصي ودعم العائلات لهم لشراء وجبات إفطار وقاموا بتوزيعها علي  العابرين على الطرق الدولي العريش/ القنطرة شرق.


وقال الطفل محمد حسونه إن الوجبات تم إهداء ثوابها لروح الشهيد أحمد منسى ورفاقه الذين استشهدوا على أرض سيناء وهم يكافحون الإرهاب.

وأضاف أن مسلسل الاختيار ، الذي يحكي عن بطولات الشهيد أحمد منسى يعتبر دافع قوي نحو تكوين المجموعه وتنفيذ عمل تطوعي علي أرواحهم الغالية.

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