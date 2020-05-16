أطلقوا على أنفسهم كتيبة المنسي.. 18 طفلا بالعريش يهدون ثواب توزيع إفطار على الصائمين للبطل الراحل

مجموعة، أطلقوا على أنفسهم "كتيبة الشهيد منسي" لتقديم وجبات إفطار للصائمين في شهر

كون عدد من الأطفال من حي أبو صقل بالعريش

وقاموا بتجميع مبالغ مالية من مصروفهم الشخصي ودعم العائلات لهم لشراء وجبات إفطار وقاموا بتوزيعها علي العابرين على الطرق الدولي العريش/ القنطرة شرق.

وقاموا بتجميع مبالغ مالية من مصروفهم الشخصي ودعم العائلات لهم لشراء وجبات إفطار وقاموا بتوزيعها علي العابرين على الطرق الدولي العريش/ القنطرة شرق.

18 طفلا من أبناء الحي، من مراحل عمرية المختلفة، تضم مختلف العائلات المقيمين في الحي .

وضمت المجموعة 18 طفلا من أبناء الحي، من مراحل عمرية المختلفة، تضم مختلف العائلات المقيمين في الحي .





وقال الطفل محمد حسونه إن الوجبات تم إهداء ثوابها لروح الشهيد أحمد منسى ورفاقه الذين استشهدوا على أرض سيناء وهم يكافحون الإرهاب.





وأضاف أن مسلسل الاختيار ، الذي يحكي عن بطولات الشهيد أحمد منسى يعتبر دافع قوي نحو تكوين المجموعه وتنفيذ عمل تطوعي علي أرواحهم الغالية.