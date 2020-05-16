ياسمين علي تطرح أغنية كتب التاريخ.. فيديو

طرحت الفنانة ياسمين علي ، أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، وذلك دعمًا لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا.





تقول كلمات الأغنية: "كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش".





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"كتب التاريخ" كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج وإنتاج عمار جلال.





يذكر أن آخر أعمال ياسمين علي الفنية مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف، الذي يُعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2020.



