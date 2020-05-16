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فن

قصة مكيدة منيرة المهدية لـ أم كلثوم

السبت 16/مايو/2020 - 10:22 ص
أم كلثوم - منيرة
أم كلثوم - منيرة المهدية
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سعيد فراج
تحل اليوم، السبت 16 مايو، ذكرى ميلاد (زكية حسن منصور)، أو الفنانة منيرة المهدية، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1878، بقرية المهدية في محافظة الشرقية، ورحلت في 11 مارس، عام 1965، عن عمر ناهز 86 سنة.


كانت أم كلثوم في بدايات ظهورها علي الساحة الغنائية حينما كانت منيرة المهدية في أوج شهرتها، ولكن بعدما علمت منيرة بظهور فتاة صغيرة في السن تمتلك صوتا مميزا يعجب بها الجمهور ويلتف حولها، بدأت تكيد لها وتحبك الخطط لإفساد مشروعها الغنائي.


تقربت منيرة المهدية من الصحفي محمد عبد المجيد وطلبت منه حملة صحفية لإجهاض مشوار أم كلثوم، وبالفعل تطرق في الحملة لكتابة عدة مقالات، وتضمن أحد هذه المقالات المفبركة الخوض في شرف أم كلثوم، حيث اتهم أم كلثوم بأنها تقدمت بشكوى لمحكمة السنبلاوين ضد أحد شباب القرية بتهمة اغتصابها.


وكادت منيرة تبلغ هدفها لولا تدخل الشيخ أمين المهدي الذي أقنع والد أم كلثوم بأن الهروب والعودة إلى قريتها من حيث جاءت سوف يؤكد الشائعات ولا ينفيها.


وبالفعل فشلت خطة منيرة المهدية في التخلص من أم كلثوم، حيث زادت الشائعات من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة بل وتعاطفوا معها لينقلب السحر على الساحر.
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