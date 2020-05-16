الجزار: الصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك استكمالا لخدماتنا الإلكترونية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services. أكد الدكتور عاصم الجزار،، بأن صندوقودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services.





الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.com/shmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق. وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوقودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.com/shmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق.









الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن صفحة الصندوق على الفيسبوك، ستكون قناة اتصال جديدة ما بين الصندوق والمواطنين، تضاف إلى القنوات الأخرى مثل مركز خدمة العملاء call center، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق مؤخرا. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوقودعم التمويل العقاري، إلى أن صفحة الصندوق على الفيسبوك، ستكون قناة اتصال جديدة ما بين الصندوق والمواطنين، تضاف إلى القنوات الأخرى مثل مركز خدمة العملاء call center، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق مؤخرا.





الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وسيتم التعامل معها من قِبَلِ الإدارات المختصة داخل الصندوق. وقالت مى عبدالحميد، إن الصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك، ستقدم عدة خدمات للمواطنين، ومنها إطلاعهم على جميع الأخبار والإعلانات الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية، واستقبال شكاوي واقتراحات المواطنين حول مشروعاتبالمحافظات، وسيتم التعامل معها من قِبَلِ الإدارات المختصة داخل الصندوق.





مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظات الجمهورية المختلفة، مما يوضح الأشكال النهائية للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها أمام المواطن، بجانب نشر فيديوجراف لأبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق، والأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى عرض تصميمات إنفوجراف متنوعة تبرز مستوى التطور والإنجاز في جميع المشروعات التي يُشرف عليها الصندوق بمحافظات الجمهورية، وكذا نشر تصميمات وفيديوهات تشرح للمواطن كيفية الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المُقدمة من الصندوق. وأضافت، أن الصفحة ستقوم أيضًا بعرض فيديوهات وتقارير مصورة حولفي محافظات الجمهورية المختلفة، مما يوضح الأشكال النهائية للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها أمام المواطن، بجانب نشر فيديوجراف لأبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق، والأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى عرض تصميمات إنفوجراف متنوعة تبرز مستوى التطور والإنجاز في جميع المشروعات التي يُشرف عليها الصندوق بمحافظات الجمهورية، وكذا نشر تصميمات وفيديوهات تشرح للمواطن كيفية الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المُقدمة من الصندوق.





الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يهدف إلى أن تصبح الصفحة الرسمية للصندوق هي المصدر الرئيسي والأول لحصول المواطنين على المعلومات حول كل ما يخص الصندوق، وتكون وسيلة لتواصل المواطنين مع الصندوق، مشيرة إلى أن إطلاق الصفحة الجديدة يأتي بالتزامن مع إطلاق الإعلان الـ13، والذي يشمل وحدات سكنية في محافظات الوجهين البحري والقبلي. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوقودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يهدف إلى أن تصبح الصفحة الرسمية للصندوق هي المصدر الرئيسي والأول لحصول المواطنين على المعلومات حول كل ما يخص الصندوق، وتكون وسيلة لتواصل المواطنين مع الصندوق، مشيرة إلى أن إطلاق الصفحة الجديدة يأتي بالتزامن مع إطلاق الإعلان الـ13، والذي يشمل وحدات سكنية في محافظات الوجهين البحري والقبلي.



