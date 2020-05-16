بعد تصريحاته بأنه الأفضل.. صامويل إيتو 21 لقبا فرديا.. وإنجاز أسطورى لم يتكرر



أكد الكاميرون ي صامويل ايتو، نجم برشلونة السابق، أنه أفضل مهاجم في تاريخ قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن مستواه يفوق منافسه الإيفواري ديديه دروجبا.



وفي تصريحات ايتو لصحيفة "ذا صن" البريطانية قال: "الأمر لا يستحق الجدال ويبدو أن أخي ضيوف كان مخمورا بشكل زائد عندما قال إنه أفضل مهاجم في القارة".

















ونرصد لكم جوائز وألقاب الأسد غير المروض صامويل ايتو:



مع نادي ريال ميوركا خلال الفترة من 2000 إلى 2004 حقق بطولة كأس إسبانيا قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة ويبدأ فصلا جديدا في حياته الاحترافية، حيث حقق مرتين بطولة دورى أبطال أوروبا، وثلاث مرات بطولة الدورى الإسباني، وبطولة كأس إسبانيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الإسباني مرتين.









وحقق فريق برشلونة وصافة كأس العالم للأندية التى أقيمت في اليابان عام 2006 بعد الخسارة من فريق انترناسيونال البرازيلي بهدف دون رد.









مع فريق إنتر ميلان نجح في تحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية 2010 وتوج في هذا العام بكل البطولات في إيطاليا واوروبا، حيث فاز بالدورى الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ودورى أبطال أوروبا وخسر كأس السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد.





مع منتخب الكاميرون حقق لقب بطولة دورة الألعاب الأوليمبية 2000 وتوج ببطولتى أمم أفريقيا أعوام 2000، 2002









على مستوى الألقاب الفردية، حقق صامويل إيتو جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا سنة 2000، و المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم 2005، ونجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة أربع مرات، وثاني أفضل هداف في العالم، وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية سنة 2010.









حقق إيتو جائزة أفضل هداف في الدورى الإسباني بـ 26 هدفا سنة 2006، وفاز بجائزة رجل المباراة في نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا 2005-2006 مع برشلونة حينما حقق الفوز على أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وصل الأسد الكاميروني إلى رابع أفضل هداف في تاريخ نادي برشلونة متساويا مع ريفالدو برصيد 130 هدفا، وثالث أفضل هداف في كأس السوبر الإيطالي متعادلا مع أندريه شيفتشينكو وأليساندرو دل بييرو بـ 3 أهداف، وأفضل هداف في تاريخ نادي ريال مايوركا برصيد 67 هدفا.







يعد صامويل إيتو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حقق الثلاثية (دوري أبطال أوروبا - الدوري المحلي - الكأس المحلية) مع ناديين مختلفين هما برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

توج بجائزة النجمة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" سنة 2004، و جائزة الأسد الذهبي من جريدة المنتخب سنة 2004، 2009، 2010.







إنجازات صامويل إيتو الفردية مع منتخب الكاميرون:

- أفضل هداف في منتخب الكاميرون.

- أفضل هداف في كأس الأمم الأفريقية بـ18 هدفا.



- هداف كأس الأمم الأفريقية سنة 2006 بـ5 أهداف.

- هداف كأس الأمم الأفريقية سنة 2008 بـ5 أهداف.

- ثاني هداف دورة كأس الأمم الأفريقية سنة 2000 بـ4 أهداف.



