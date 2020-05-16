بشرى تجمع محصول الفلفل على أنغام الفلكلور الشعبى.. فيديو

شاركت الفنانة بشري جمهورها مقطع فيديو طريف عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى تجمع محصول الفلفل الأخضر من صوبة زراعية.





وظهرت بشرى وهى تغنى أثناء جمع الفلفل، لتظهر مواهبها فى العزل المنزلى، ورددت الفنانة كلمات أغنية فلكلورية، وقالت: "عند بيت أم فاروق هاى هاى.. والشجرة طرحت برقوق".





وأثناء جمع الفلفل أرتدت كمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، قالت: "أحلى حاجة فى الدنيا إنك تلمى المحصول بنفسك"، وفى تعليقها على الفيديو كتبت: "لم المحصول على أنغام الفولكلور الفلاحى المصرى "عند بيت أم فاروق هاى هاى.. والشجرة طرحت برقوق.. بس بدلت البرقوق بفلفل عشان الظروف".





بشري تشارك بمسلسل " القمر آخر الدنيا "، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.

‫وتجسد بشرى في المسلسل دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.‬



