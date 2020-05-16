صواريخ أسرع من الصوت 5 مرات.. البنتاجون يكشف أسلحة أمريكا الجديدة

نشرت وسائل الإعلام الامريكية اليوم السبت تفاصيل الأسلحة الجديدة التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت بـ5 مرات.





وكتب المتحدث باسم البنتاجون الأمريكي "جوناثان هوفمان" على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "وزارة الدفاع الأمريكية تطور مجموعة من الصواريخ الجديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت".





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وقال "جوناثان هوفمان" أن أمريكا أصبح لديها الصاروخ الخارق الخداع، وهو أسرع 17 مرة من الصواريخ المتواجدة حاليًا بأمريكا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تطور معدات عسكرية مذهلة القدرات".





وفى نفس السياق قالت شركة "رايثيون تكنولوجيز"، أن الصواريخ الأمريكية الجديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت وتنتقل أسرع من الصوت خمسة مرات".



