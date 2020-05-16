حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء مدرسة أم السلطان في القاهرة عام 1368م

"حكايات بداية التعليم زمان في مصر ؟".. حكايات كل سطر فيها يزيدنا فخرًا وحنينا إلى الماضي، فجميع القصص والذكريات تؤكد أن التعليم زمان كان هو الأساس الذي بنت عليه مصر تاريخها وإنجازاتها اللاحقة، وهو ما ساعد على أن يولد من رحم نظام التعليم المصري القديم الكثير من العظماء والوزراء والعلماء والمشاهير الذين تتشرف بهم مصر الآن.

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وفي هذا التقرير، قرر موقع "صدى البلد" إلقاء الضوء على حكاية مدرسة ام السلطان شعبان التي تقع في شارع باب الوزير بالقاهرة.

أنشئت مدرسة أم السلطان شعبان، على يد السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون عام 770 هـ / 1368م

وقد سماها السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان باسْم اُمِه خوند بركة، التي كانت ذات حسن وجمال وعقل ورأي سديد، والتي انشات الى جانب المدرسة الربع المعروف بِرَبْع أم السلطان بالقرب من جامع الأقمر.

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وقد أعُدت هذه المدرسة لتكون مدرسة للشافعية والحنفية ، وكان بابها العام حافل بالزخارف، ونقش على جانبيه كتابات تاريخية.





وكٌتب على جانبي الباب العام وهو حافل بالزخارف ما نصه : "بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة - الآية- أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان الملك الأشرف شعبان بن المرحوم حسين سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيي العدل في العالمين مظهر الحق بالبراهين حامي حوزة الدين عز نصره.





ويطل مبنى المدرسة على الشارع، وهي مقسمة إلى جدران غائرة مستطيلة بارتفاع المبنى تنتهي من أعلى بصفوف من المقرنصات ، ويتوج الواجهة شرف على هيئة أوراق نباتية ثلاثية البتلات.





ويقع على يمين الواجهة ضمن جدار غائر يتوّجه عقد وتزينه تسعة صفوف من المقرنصات ، ويعتبر هذا المدخل بمقرنصاته المذهبة وزخارفه المورقة وكتاباته الكوفية من أجمل المداخل وأندرها تصميمًا.



