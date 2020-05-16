حكايات التعليم زمان.. قصة إنشاء مدرسة أم السلطان في القاهرة عام 1368م

ويقوم على يسار الباب سبيلٌ أُقيم على وجهِه حجابٌ من الخشب المجمَّع بأشكال هندسية، يُعدُّ النُّموذجَ الأوَّل من نوعه، والمدخل الرئيسي يؤدِّي إلى طُرْقة بصدرها صفَّة على يمينها باب يؤدِّي إلى الكُتَّاب، وعلى يسارها باب يوصِّل إلى طُرْقة مستطيلة بصدرها باب مغطَّى بمقرْنصات عليها كتابات.
وعلى يمين الدَّاخل من الدهليز لوح رخام أزرق مقسَّم باللَّون الأخضر، منقوش فيه: "الحمد لله، أنشأ هذه المَدْرسةَ المباركة مولانا السُّلطان المَلِك أعزَّ أنصاره لوالدته، تقبل الله منهما".
ويقول المقريزي: "هذه المَدْرسة خارج باب زويلة بالقُرْب من قلعة الجبَل، يُعرف خَطُّها بالتبَّانة، وموضعها كان قديمًا مقبرة لأهل القاهرة أنشأتها السِّت الجليلة الكبرى أُم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حُسين في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، وعَمِلت بها دَرْسًا للشافعية ودرسًا للحنفيَّة، وعلى بابها حوض ماء للسَّبيل، وهي من المدارس الجليلة، وفيها دُفن ابْنُها الملك الأشرف بعد قتله".
وتتكون المدرسة من أربعة إيونات متعامدة مبنية من الحجر تحيط بصحن مكشوف ، وأكبر الإيوانات إيوان القبلة الجنوبي الشرقي الذي احتفظ بكسوة رخام المحراب، وقد زينت بعض أضلاع أعمدة المحراب المثمنة زخارف مورقة محفورة. ويقع على كل جانب من إيوان القبلة غرفة ضريح مربعة الشكل مبنية من الحجر.
ويقع الضريح الصغير (ضريح الرجال) على يمين الإيوان، وخصص لدفن السلطان شعبان وابنه الملك المنصور حاجي. ويقع الضريح الكبير (ضريح النساء) على يسار إيوان القبلة، وخصص لدفن أم السلطان شعبان، خوند بركة (توفيت عام 774 هـ / 1373 م)، وابنتها خوند زهرة.
وكان يوجد بالإيوان الشرقي قبتان، خصصت القبلية منهما لدفن السلطان شعبان ودفن فيها أيضًا ابنه الملك المنصور حاجي، والقبة البحرية أعدت لدفن خوند بركة أم السلطان شعبان وقد دفنت معها ابنتها.
ويغطي كل ضريح قبة زوِّدت مناطقها الانتقالية من الداخل بحنيات ركنية ، ويعتبر هذا العنصر غير شائع في قباب العصر المملوكي، إذ اقتصر على بعض قباب المباني المملوكية التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن 8 هـ / 14 م ، ويعتبر استخدام الحنيات الركنية في مناطق الانتقال في القباب من مميزات القبة الفاطمية منذ نشأتها .
ويذكر أن القبتان مفصصتان من الخارج وتشبهان قبة المدرسة الركنية في دمشق التي تنتمي إلى العصر الأيوبي، ولكن القبتين في مدرسة أم السلطان شعبان أكثر تطورًا من قبة المدرسة الركنية.
ويدل ما تبقى من المدرسة على أنها كانت غنية بزخارفها، فقد كانت السقوف ملونة مذهبة والأرضيات مفروشة بالرخام، كما أن التذهيب كان مستخدمًا في الزخارف الحجرية والرخامية.
وهناك كرسي نُقل من المسجد إلى دار الآثار العربيَّة من الخشب، ذو سِتَّة أضلاع مُحلاَّة بزخارف دقيقة من السنِّ والأبنوس، كما نُقلت إليها مِشْكاوات من زجاج بالمينا.