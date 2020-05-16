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محافظات

تعلم الهيروغليفية عبر الإنترنت بمكتبة الإسكندرية

السبت 16/مايو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان تعليم الهيروغليفية عبر الإنترنت: تطبيقا على موقع الهيروغليفية خطوة بخطوة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة ظهًرا، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بالمكتبة، وجون حسنى، أخصائي لغة مصرية قديمة بنفس المركز.

ويسعي مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية الى نشر المعرفة باللغة المصرية القديمة، حيث أطلق الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وهو أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة.

يستهدف الموقع الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها. يتضمن الموقع مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية.

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وقد أطلقت المرحلة الأولى للموقع عام 2015، وهو مشروع طويل الأمد، يجري إثراء محتواه العلمي بشكل مستمر سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس أو نماذج من القطع الأثرية.

ووفقا لبيان صادر عن المكتبة اليوم، فأن هذه المحاضرة علي الانترنت، تأتي في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها للمستفيدين بها على الفضاء الالكتروني فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تنتهجها الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد.
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