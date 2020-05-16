للوقاية من كورونا.. برلماني يطالب بتطبيق ضوابط صارمة بالقرى والمحافظات

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، ودراستها لمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، ليس فقط بالعاصمة ولكن في جميع المحافظات لتحقيق حالة من الانضباط الشديد بهدف المحافظة على صحة الجميع.
وأكد بركات، أن ما تتخذه محافظة المنوفية من إجراءات وقائية هو محل إشادة من الجميع، حيث تحتل المركز الأول في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات.
كما احتلت المحافظة المراكز الأولى من حيث غلق عاقات الأفراح والنوادي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أهمية تلك الخطوات، خاصة بعد تصدرها أعلى محافظات الدلتا بعدد المصابين بالفيروس.
وأضاف أن إعطاء وزارة التنمية المحلية لكل محافظ الحق في اتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل محافظته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سمح باتخاذ اللازم لتحجيم انتشار المرض، خاصة وأن المحافظات والقرى تشهد معدلات أعلى من الأمية وانخفاض مستوى الوعي الصحي، لذلك يلزمها مزيد من الإجراءات المشددة.