بني سويف: وفرنا للعائدين من الخارج حجر صحي آمن ومريح

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تجهيز المدينة الجامعية ببني سويف ورفع كفاءتها لتكون على مستوى الجاهزية الكاملة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج





وأضاف أن محافظة بني سويف ستقوم باستقبال المصريين العادين من الخارج على مدار الثلاث أيام القادمة، موضحًا أن ما تم اتخاذه من استعدادات كان يتعلق بتوفير أماكن الإقامة والأكل ووجبات صحية وتوفير سبل الترفيه.





وأشار إلى أن كل ما تسعى له الدولة ومؤسستها هي توفير فترة حجر صحي للمواطنين آمنة ومريحة.