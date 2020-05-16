علاء عابد يطالب برفض عربي موحد لاختيار توكل كرمان في إدارة فيس بوك

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو البرلمان العربي، رسالة إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي لإعلان موقف موحد للدول العربية بالرفض التام والقاطع لإختيار توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيس بوك.









وقال "عابد" في رسالته: "تابعنا ما تم الإعلان عنه في الأيام الماضية عن تعيين إدارة " فيس بوك " توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء لإدارة الفيس بوك واختيار المحتوى والمضمون الذي يمكن أن يسمح به للنشر خلال الفيس بوك وحجب ما تراه غير مناسبا لها".





وأضاف: "إننا إزاء ما عرف عن توكل كرمان من دور مشبوه في دعم ما يسمى ثورات الربيع العربي وتأييدها مخطط الشرق الأوسط الجديد لتقسيم المنطقة على أساس طائفي ودعما أيضا للتيارات السياسية التكفيرية والإرهابية، ندعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي برئاستكم لإعلان موقف موحد للدول العربية بالرفض التام والقاطع لهذا الاختيار غير المدروس والذي يؤسس لفتنة قادمة قد يكون مصدرها فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي".





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وتابع: "إنني كعضو في البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية أدعو أيضا لاتخاذ قرار موحد بوقف التعامل مع إدارة الفيس بوك للعدول عن هذا القرار ومراجعة موقفه".





واستطرد: "كرمان تبث روح الفتنة بين جميع طوائف الأمة العربية وتروج الأكاذيب من خلال الفيس بوك، وبذلك فإنها تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة والإتفاقيات والمواثيق الدولية وكذا الدستور المصري لعام 2014".

وتنص المادة الأولى من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على: «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وقال: كما تنص المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.





كما نصت المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على الأتى: «كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، حال إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات».

وأشار "عابد" إلى أن التاريخ الحافل للمدعوة توكل كرمان إتسم فى الفترة الأخيرة، التى أعقبت قيام ثورات الربيع العربى، بالتحريض على العنف والترويج للشائعات عن الدول والحكومات الشرعية من أجل هدم قوام هذه الدول تحقيقًا لأجندات خاصة وأغراض خفية تخدم منظمات غير شرعية ومنبوذة دوليًا.



