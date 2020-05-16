AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم جائحة كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين والكلاب في جنوب شرق آسيا

السبت 16/مايو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، السبت، أن هناك أسواقا ما زالت تبيع حيوانات حية كالخفافيش والثعابين والكلاب في منطقة جنوب شرق آسيا رغم جائحة كورونا، موضحة أن صورا ومقاطع فيديو صادمة تظهر حيوانات مُكدسة في أقفاص في أسواق في كمبوديا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام والصين. 

وأوضحت الصحيفة، أن التصوير الجديد يأتي في وقت يعتقد فيه الخبراء أن مرض "كوفيد-19" الذي حصد حتى الآن أرواح ما يزيد على 300 ألف إنسان حول العالم انتقل في الأساس من خفاش تم بيعه في إحدى الأسواق الرطبة في مدينة ووهان الصينية. 

والأسواق الرطبة هي الأسواق التي تبيع اللحوم الطازجة والأسماك والدجاج لكن بعضها، يبيع أيضًا لحوم الحيوانات البريّة "الغريبة" مثل الكلاب والخفافيش والقوارض والثعالب والسلاحف والثعابين، وتم تصوير الفيديو محققون من منظمة حقوق الحيوان (بيتا).

وفي الفلبين، تم تصوير عمال يسيرون على أرضيات مليئة بالدماء ويقطعون الخنزير والطيور بأيديهم العارية، وفي فيتنام تم جمع رؤوس وأجزاء مطبوخة من الكلاب على منضدة بالقرب من حيوانات حية، وانتشرت الدماء وأمعاء الحيوانات على الأرض في كل مكان في السوق.

وشوهد حيوان الزباد الذي ارتبط بتفشي "سارس" في هذه الأسواق، وشوهدت الخفافيش التي يعتقد أنها هي التي نشرت السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية إلى البشر مُعلقة في أقفاص في إندونيسيا. 

وقالت منظمة حقوق الحيوان (بيتا) إنها إذ تنشر الفيديو تجدد دعوتها لمنظمة الصحة العالمية لتحث على غلق أسواق الحيوانات الحية في جميع أنحاء العالم. 

وقالت المنظمة إنه حتى الآن دعم حملتها في هذا الصدد ربع مليون شخص حول العالم.

وأضافت إنجريد نيوكيرك، مؤسسة المنظمة، إن الجائحة المميتة المقبلة لا مفر منها طالما ظلت هذه الأسواق المليئة بالحيوانات المريضة مفتوحة مشيرا إلى أن المنظمة تدعو الحكومات إلى غلق هذه الأسواق. 

واستجابة لوباء الفيروس التاجي، حظرت الصين مؤقتا بيع جميع الحيوانات البرية لكن الأسواق الرطبة التي تبيع الأسماك والدواجن الحية أعيد فتحها في البلاد.

ويقول العلماء إن الأسواق الرطبة "قنابل موقوتة" للأوبئة نظرا لكونها تنتشر بها مجموعة من الأنواع في مكان واحد، وهو ما يجعل الفيروسات أسهل في الانتقال من نوع إلى آخر. 

ويقول العلماء إن فيروسات سارس وفيروس نقص المناعة البشرية وميرس إنفلونزا الخنازير جميعها جاءت من حيوانات برية. 

وقال السير جيريمي فارار، خبير الأمراض المعدية: "العديد من الأمراض المعدية في البشر التي نعرفها اليوم جاءت في الواقع من الحيوانات". 

وقتل فيروس سارس المُميت، الذي نشأ في جنوب الصين، أكثر من 700 شخص في اوائل الألفية الجديدة، وجاء أيضا من إحدى الأسواق الرطبة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الخطوة.. الصين تعيد نشر فيروس كورونا من جديد

مش هياكلوا رز وبسلة.. الصين تعود لذبح الكلاب والخفافيش في سرية تامة

بعد فوات الأوان.. الصين تعلن قرارا جديدا ضد أطعمة أثارت غضب العالم

الولايات المتحدة تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية إلى الأبد

مفيش فايدة.. انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا وإقبال كبير على شرائها

ترشيحاتنا

تزامنًا مع عيد ميلاده.. شقيقة عادل إمام تحتفظ بجمالها في ظهور نادر

شيفروليه تعلن عن تخفيض 40 ألف جنيه في أسعارها.. تفاصيل

سعفان:صرف 130 مليون جنيه لـ 120 ألف من العاملين في 880 منشأة سياحية

خطوة جديدة فى السعودية لسرعة الكشف عن كورونا

متى يكون الدعاء مستجابا في رمضان ؟ البحوث الإسلامية يجيب

بعد ظهورها على الكورنيش مع أبو هشيمة.. الجمهور يطارد ياسمين صبري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class