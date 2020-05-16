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محافظات

حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور

السبت 16/مايو/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، السبت، تدشين سلسلة من حملات النظافة والإشغالات المكبرة لفض التجمعات والحد من انتشار الباعة الجائلين ورفع تراكمات القمامة من الطرقات حفاظا على صالح المواطنين.


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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بأهمية التعاون مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ومعاونيه من القيادات التنفيذية لإزالة جميع الإشغالات بالمدينة وإعادة الانظباط لكل الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المدينة العمالية.


وشدد رئيس المدينة فى تعليماته إلى المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة وبمشاركة الإنقاذ ومجلس المدينة، على ضرورة إزالة العديد من الإشغالات وفض التجمعات والباعة الجائلين بمنطقه أبو شاهين وشارع البحر الرئيسي وشارع أبو هرجه.


وأشار إلى أهمية تدشين حملة نظافة على الطريق الدائري وطريق المحلة طنطا، وذلك لرفع تراكمات القمامة والأتربة من على جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وذلك بمشاركة جهاز النظافة بمجلس المدينة.

كما أوضح رئيس المدينة أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، إلى جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.


وأضاف رئيس المدينة أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور
حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور
حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور
حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور
حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور
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