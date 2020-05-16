27 مصابا.. الحصيلة النهائية لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق السخنة.. صور





وتلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس "كوستر" أثناء نقل العاملين إلى الوردية لإحدى الشركات الموجودة بطريق السخنة مع سيارة نقل "مقطورة" أمام شركة مطاحن 5 نجوم.





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