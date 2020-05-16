27 مصابا.. الحصيلة النهائية لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق السخنة.. صور

ارتفع عدد المصابين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة بطريق الأدبية - السخنة، الذى وقع صباح اليوم السبت، إلى 27 مصابا.
وتلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس "كوستر" أثناء نقل العاملين إلى الوردية لإحدى الشركات الموجودة بطريق السخنة مع سيارة نقل "مقطورة" أمام شركة مطاحن 5 نجوم.
اقرأ أيضًا|
وقال مصدر طبى فى السويس، إنه تم تحريك 16 سيارة وصلوا إلى الحادث خلال 8 دقائق، وتم التعامل مع 27 مصابا "حالات مستقرة"، ما بين سحجات وكدمات واشتباه كسور ونقلهم إلى المستشفى العام.