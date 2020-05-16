قبل العيد.. طريقة عمل غريبة فى المنزل بأسهل الخطوات.. فيديو

أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك ومع قرب حلول هذه المناسبة يستعد العديد من الأشخاص لتحضير الكحك والبسكويت والغريبة فهى من العادات التى يحرص عليها الكثير كل عام.
ونقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل الغريبة فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف.
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مقادير الغريبة
200 جرام زبدة
ثلث كوب سكر بودرة
ثلاثة أرباع كوب لوز مطحون
1 وثلاثة أرباع كوب دقيق
لوز شرائح
طريقة تحضير الغريبة
ضعى في العجان الزبدة مع السكر ويخفقوا جيدا ثم يضاف الدقيق مع اللوز المطحون ونستمر في الخلط
ثم تشكل الى دوائر صغيرة ثم تغمس في اللوز الشرائح
وتدخل الفرن لمدة 12 دقيقة ثم تقدم.