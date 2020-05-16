قبل العيد.. طريقة عمل غريبة فى المنزل بأسهل الخطوات.. فيديو

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مقادير الغريبة

200 جرام زبدة

ثلث كوب سكر بودرة

ثلاثة أرباع كوب لوز مطحون

1 وثلاثة أرباع كوب دقيق

لوز شرائح





طريقة تحضير الغريبة

ضعى في العجان الزبدة مع السكر ويخفقوا جيدا ثم يضاف الدقيق مع اللوز المطحون ونستمر في الخلط

ثم تشكل الى دوائر صغيرة ثم تغمس في اللوز الشرائح