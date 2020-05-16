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محافظات

لطلاب الثانوية العامة.. حزب المؤتمر يطلق مبادرة «التعليم عن بُعد»

السبت 16/مايو/2020 - 12:02 م
أشرف جيرة الله نائب
أشرف جيرة الله نائب رئيس حزب المؤتمر
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محمد الطحاوي ـ أحمد النشوقي
أطلق حزب المؤتمر بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أول مبادرة فريدة من نوعها في ضوء دعم المجتمع المدني والأحزاب السياسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث أطلق الحزب مبادرة «التعليم عن بُعد»، وذلك لخدمة طلاب أبناء مركز ومدينة منيا القمح وغيرها من المحافظات المجاورة، وذلك عن طريق التعاقد مع عدد من مدرسي المواد الدراسية للثانوية العامة، وإذاعتها ابتداء من اليوم السبت على صفحات الحزب، وذلك تماشيًا مع مبادرة الدولة المصرية «خليك في بيتك وإحنا معاك».

وأكد اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس الحزب أنه بناء على تعليمات الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وبالتنسيق مع أمين الحزب بمركز منيا القمح تم التعاقد مع عدد مدرسي الثانوية العامة لعمل حلقات يومية، لشرح المناهج الدراسية، وتوفيرا على أبنائنا في مدينة منيا القمح وقراها وتخفيف العبء النفسي على أولياء الأمور.

وأوضح «جيرة الله» أن المبادرة تعد واجبا وطنيا على كل العاملين بالمجتمع المدني لمساندة الدولة والوقوف بجوار أبنائنا من طلاب الثانوية العامة، في ظل عدم التواجد في السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية حفاظا على حياتهم، مشيرا إلى أن الحزب أطلق من قبل العديد من المبادرات ومنها تحمل أسر العمالة غير المنتظمة، ومساندة الجيش الأبيض لحين انتهاء الأزمة، مؤكدًا أننا مستمرون في مساندة الدولة وأبناء الشعب المصري حتى تعود الحياة لطبيعتها وننتصر على المرض اللعين، بدعم أجهزة الدولة، التي لا تبخل على أبنائها في الحفاظ على حياتهم.
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