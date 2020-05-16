غدا.. "انطلاق مؤتمر شباب الباحثين السابع رقمنة العلوم و التكنولوجيا"

ينطلق غدا الأحد و لمدة يومين مؤتمر شباب الباحثين السابع بجامعة قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان رقمنة العلوم والتكنولوجيا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي وإشراف عام ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.





من جانبها اعلنت الدكتورة ماجدة هجرس عن تقديم ٣ جوائز لأفضل بحث في مجال العلوم الصحية - علوم الحياة - العلوم الانسانية بالإضافة إلي عرض 79 محاضرة علمية في مجالات علوم الصحة و الحياة و العلوم الانسانية مقسمة الى 8 جلسات علمية متوازية محكمة مقسمة على يومي المؤتمر.