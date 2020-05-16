غدا.. "انطلاق مؤتمر شباب الباحثين السابع رقمنة العلوم و التكنولوجيا"

ينطلق غدا الأحد و لمدة يومين مؤتمر شباب الباحثين السابع بجامعة قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان رقمنة العلوم والتكنولوجيا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي وإشراف عام ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.
من جانبها اعلنت الدكتورة ماجدة هجرس عن تقديم ٣ جوائز لأفضل بحث في مجال العلوم الصحية - علوم الحياة - العلوم الانسانية بالإضافة إلي عرض 79 محاضرة علمية في مجالات علوم الصحة و الحياة و العلوم الانسانية مقسمة الى 8 جلسات علمية متوازية محكمة مقسمة على يومي المؤتمر.
وأكد الدكتور تامر حسنين حامد مقرر لجنة و مؤتمر شباب الباحثين السابع و مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بمركز تطوير التعليم عن البرنامج الكامل للمؤتمر السابع لشباب الباحثين - رقمنة العلوم و التكنولوجيا الذي سيتم عقده الكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز يومي الاحد و الاثنين الموافقين 17-18 مايو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا.
يشارك بالفاعليات الدكتور إبراهيم فتحي معوض أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، و مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بالقاء محاضرة عن دور مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية فى التحول الرقمى للجامعات المصرية. واضاف يشارك بالمؤتمر شركة ميكروسوفت العالمية بالقاء ثلاث محاضرات في اليوم الثاني يمثلها و عبيد عاطف عبيد - خبير أنظمة الفصول الحديثة لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان كيفية إستخدام تطبيقات Microsoft 365 في التعليم و يوسف سمير عزيز - أخصائي السحابة الالكترونية لقطاع الشرق الاوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان الذكاء الإصطناعي؛ ما هو؟ وكيف يتم الإستفادة منه خلال كوفد-١٩. كما يشارك عمرو ابراهيم - مسئول الدعم الفني لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان كيفية استخدام تطبيق Outlook لكتابة مراسلات احترافية لأصحاب الأعمال