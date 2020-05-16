عضو بـ رجال الأعمال: دمج المقاولات في مبادرة البنك المركزي يعزز قدرة الشركات على تجاوز تداعيات كورونا

التشييد بجمعية رجال الأعمال ورئيس شركة هوجر للإنشاءات والتعمير، أن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي الـ100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو، وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المساندة والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج إلى أسواق أخرى.

أكد أحمد حسام عوض، عضو لجنةورئيس شركة هوجر للإنشاءات والتعمير، أن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي الـ100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو، وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المساندة والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج إلى أسواق أخرى.





البنك المركزي بارتياح كبير، آملين أن يحظى قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والإجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة. وقال أحمد حسام عوض إن كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار إدراج القطاع ضمن مبادرة





البنك المركزي وانضمام الشركات الصغيرة بالقطاع للمبادرة بما يسمح للوصول إلى شريحة كبيرة من المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي لتلك الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة بالشركات المصرية الوطنية. وأشاد بمبادرةوانضمام الشركات الصغيرة بالقطاع للمبادرة بما يسمح للوصول إلى شريحة كبيرة من المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي لتلك الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة بالشركات المصرية الوطنية.





أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة، خاصة أنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بجميع القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قطاع المقاولات من أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقمونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة، خاصة أنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بجميع القطاعات الاقتصادية.





المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكبر ومساندة من الدولة لتجاوز الفترة الأصعب في مرحلة التعايش مع الجائحة والاستعداد لما بعد كورونا، مشيدًا بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الازمة. وأوضح أن شركاتفي ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكبر ومساندة من الدولة لتجاوز الفترة الأصعب في مرحلة التعايش مع الجائحة والاستعداد لما بعد كورونا، مشيدًا بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الازمة.









وأشار إلى أن فرض الدولة سيطرتها على الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين، ويعزز من ثقة الشركات في أن الحكومة تضع يدها على مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.





ولفت إلى أن استفادة شركات المقاولات من مبادرة الـ100 مليار جنيه خلقت بديلا تمويليا وبنكيا للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، منوها إلى أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات، خاصة أنه يشكل قطاع هام وحيوي لإنعاش الاقتصاد الوطني.