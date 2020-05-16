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رياضة

الدوري الألماني.. دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة شالكة

السبت 16/مايو/2020 - 12:49 م
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
تلقى فريق بوروسيا دورتموند ضربة موجعة، قبل ساعات قليلة من مواجعة شالكة، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.

وذكر موقع "سبورت 1" الألماني، أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، يعاني من مشاكل في ربلة الساق، وقد يغيب عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة اليوم أمام شالكة.


وستقام مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، السبت، عودة مسابقة الدوري الألماني، بعد غياب أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، وهو أول دوري أوروبي كبير يعود بعد أزمة كورونا.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا" برصيد 51 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر المسابقة بـ 55 نقطة، بينما يتواجد شالكة في المركز السادس بـ 37 نقطة.
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