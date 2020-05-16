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رياضة

رمضان في المظاليم.. عادل لحمة: الكفتة والبانية طعامى المفضل خلال شهر الصيام

السبت 16/مايو/2020 - 01:24 م
عادل لحمة
عادل لحمة
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كتب: رباب الهوارى
كشف عادل عبدالحميد ،الشهير ب "عادل لحمه "،المدير الفنى لنادي أسوان ، ونادي النصر للتعدين السابق،ونادي كيما أسوان الحالي ،عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار "لحمه  " عن طقوسه اليوميه بشهر رمضان، قائلا: "أقوم في صلاة الفجر ثم انام قليلا واستيقظ لاداء صلاة الظهر ، وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ، والجرى أو التمرين  لآذان المغرب .

وأضاف "لحمه ": "بعد صلاة المغرب جماعة مع الأولاد ننتظر لصلاة العشاء والتراويح أيضا ، علي عكس السابق حيث كنا نؤدي صلاة التراويح بالمسجد قبل انتشار فيروس كرونا والقرار بغلق المساجد .

وأكد أنه يداوم علي ختم القران الكريم مرة بشهر رمضان ، وتمنى ذوال الغمة لقضاء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد كالمعتاد عليه بالسنين الماضية .

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان فأكد علي أن اللحمه ، والكفتة والفراخ البانيه ، هى الأكلات المفضلة لي  ،أما عن السحور فيفضل تناول الجبن والفول والزبادي علي وجبه السحور .
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