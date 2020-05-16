وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان ملعبا قانونيا بسمنود ويتفقدان مركز شباب الناصرية

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملعب القانوني بمركز شباب سمنود بالنجيل الصناعي وأعمدة الإنارة الكاشفة ضمن مراكز الشباب المستهدف تطويرها بالغربية، وبلغت تكلفة تطوير الملعب نحو 3 مليون جنيه.





وتوجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية إلى مركز شباب الناصرية حيث تفقدا منشآت المركز من مبنى إداري، وصالة جيم، وصالات الأنشطة، وحديقة الأطفال، والملعب القانوني.





وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون تلك المنشآت على أهبة الاستعداد عند استئناف النشاط.





ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات من خلال إتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين من حيث تقديم خدمات البريد والمعاشات والخدمات الصحية، مع التأكيد على تعليق الأنشطة الشبابية والرياضية بها في ضوء تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لمنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



