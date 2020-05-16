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أخبار البلد

بسبب كورونا.. رسالة مؤثرة من وزير الصحة الغانى للشعب

السبت 16/مايو/2020 - 01:33 م
وزير الصحة الغانى
وزير الصحة الغانى
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أمينة الدسوقى

"الجميع عليه مسئولية الحفاظ على صحته وعلى مصير بلاده"، تلك هى العبارات التى تتردد كثيرا فى كل أنحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فهذا الفيروس عصف بالأنظمة الصحية كافة، ولذلك وزراء الصحة فى العالم كله يوجهون رسالات تنم عن خطورة الموقف.


فـ غانا حصلت مؤخرا على النظام التنظيمي مستوى النضج 3 كثاني دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية تحصل على ثاني أعلى تصنيف في منظمة الصحة العالمية المكون من أربع مستويات للأنظمة التنظيمية الوطنية للأدوية.


تواجه غانا خلال تلك الفترة فيروس كورونا المستجد بكل ما أوتيت من قوة، ففى رسالة لوزير الصحة الغانى كواكو أجيمان مانو موجهة للشعب، حث الوزير المواطنين على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الهادفة إلى القضاء على الوباء، قائلا إنه: "فقط عندما ينضم الجميع إلى المعركة، يمكن التأكد من أن البلاد لا تنزلق في المواقف الحادة، كما توجد مساحات فارغة في مستشفيات الدولة حاليًا حيث لم تغمر المرافق الوباء بعد".


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وحذر من أنه "إذا بدأنا في الإصابة بالمرض، فإن مستشفياتنا ستكون ممتلئة، وإذا سمحنا لأنفسنا بالتحرك نحو تلك الحقبة (الاستشفاء الجماعي) فسيصبح وضعنا كارثيًا".


وكانت الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، قالت إن هناك أربعة مستويات لتصنيف الأنظمة التنظيمية بدءًا من المستوى 1، حيث توجد بعض عناصر التنظيم فقط، وحتى المستوى 4 المقابل للنظام التنظيمي المتقدم، ويشير المستوى 3 إلى أن النظام يعمل بشكل جيد ويدمج جميع العناصر المطلوبة لضمان أدائه المستقر.


وأكدت مويتي إنجازات غانا وذلك بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والحكومات من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

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