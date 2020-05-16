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حوادث

ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرصا مخدرا بمطار القاهرة

السبت 16/مايو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما من مخدر الحشيش.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدى) بداخله كمية من المواد المخدرة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله (عدد 844 قرص مخدر لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية).

 وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المختصة من ضبط (طرد بريدى)عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية وبتفتيشه عقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على (عدد 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جراما).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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