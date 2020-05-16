توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

واصلت اعمال توريد القمح من المزارعين على مستوى مناطق محافظة القليوبية وقال المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية إن الشون والصوامع استقبلت حتى صباح اليوم 122 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.





من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف مسؤولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات توريد القمح برفع الأنظمة التي تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.





وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة، مشددا على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة.





واضاف الهجان أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.