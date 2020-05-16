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محافظات

الجيزة تستقبل 12 فوجا من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية

السبت 16/مايو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
استقبلت محافظة الجيزة 12 فوجا حتي الان من المواطنين العالقين بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد .


واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم امس انطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلي مطار القاهرة لاستقبال 3 افواج قادمة من الكويت تضم 550 مواطنا مصريا لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعه القاهرة بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوما طبقآ للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للأطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين وتوفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية مشيرا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات .

وثمن محافظ الجيزة دور جامعة القاهرة وتعاونها مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كل سبل الاعاشة اللازمة للعمل علي راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم الي منازلهم اضافة إلي رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين وتوفير كبائن للتعقيم وكافة الوسائل الوقائية اللازمة.  

وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
الجيزة تستقبل 12 فوجا من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية
الجيزة تستقبل 12 فوجا من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية
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