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فن

الحلقة 22 من مسلسل شاهد عيان.. ليلى تبحث عن قتيل ندى

السبت 16/مايو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 22 من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت أحداث الحلقة زيارة ليلى لإحدى صديقات ندى بالجريدة لمعرفة معلومات جديدة منها بعد عثورها على الملفات التي وجدتها في منزل أسرتها لشقيقتها.


وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من عدنان ووهيب وطارق بالإضافة إلى عمر الذي يرفض التورط معه خوفا على حياته وينصحها بالمضي قدما في حياتها لتجنب أي مخاطر ويطلب منها عدم التواصل معه مرة أخرى وتحاول ليلي الوصول إلى صديقتها المقربة علياء المهدي في مكتب المحامي طارق المهدي لتتحدث مع إحدى صديقاتها وأنها مازالت تحاول البحث عن أي دليل لتتلقى اتصال هاتفي من والدة عمر التي يسيطر عليها القلق والخوف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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