الحلقة 22 من مسلسل شاهد عيان.. ليلى تبحث عن قتيل ندى

عُرضت الحلقة 22 من مسلسل " شاهد عيان " بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.





وشهدت أحداث الحلقة زيارة ليلى لإحدى صديقات ندى بالجريدة لمعرفة معلومات جديدة منها بعد عثورها على الملفات التي وجدتها في منزل أسرتها لشقيقتها.





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وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من عدنان ووهيب وطارق بالإضافة إلى عمر الذي يرفض التورط معه خوفا على حياته وينصحها بالمضي قدما في حياتها لتجنب أي مخاطر ويطلب منها عدم التواصل معه مرة أخرى وتحاول ليلي الوصول إلى صديقتها المقربة علياء المهدي في مكتب المحامي طارق المهدي لتتحدث مع إحدى صديقاتها وأنها مازالت تحاول البحث عن أي دليل لتتلقى اتصال هاتفي من والدة عمر التي يسيطر عليها القلق والخوف.



