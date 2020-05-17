برلماني يطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية





قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية الذى تقدم به من عام هام جدا ، ويجب ان يناقشه البرلمان سريعا.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية مشروع القانون تتمثل فى أنه يرسم السياسة العامة للصحة فى مصر ويراقب الخدمة الصحية ويضع خريطة للأمراض فى مصر ويضع معايير لاداب المهنة.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لديه ثقة كبيرة فى اقتناع الحكومة بمناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن ، خاصه وان يمثل العقل الصحى فى مصر.



