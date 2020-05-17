برلماني يطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية الذى تقدم به من عام هام جدا ، ويجب ان يناقشه البرلمان سريعا.
وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية مشروع القانون تتمثل فى أنه يرسم السياسة العامة للصحة فى مصر ويراقب الخدمة الصحية ويضع خريطة للأمراض فى مصر ويضع معايير لاداب المهنة.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لديه ثقة كبيرة فى اقتناع الحكومة بمناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن ، خاصه وان يمثل العقل الصحى فى مصر.
يستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.
تشمل هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.