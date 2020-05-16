كان بيشتغل في فرن جوزي.. زوجة تروي تفاصيل علاقتها بعشيقها وذبح زوجها في القاهرة

لم تجد الزوجة الخائنة وسيلة للتخلص من فضيحتها بعلاقتها الآثمة مع عشيقها، سوى قيامهما بالاشتراك مع آخر للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو.





وبالفعل نجحت الزوجة فى تنفيذ مخططها الشيطانى وأبلغت عشيقها أن زوجها اكتشف علاقتهما غير الشرعية، فقاما بالاشتراك مع آخر وقتلوه ثم ألقوا بجثته بالطريق العام بمدينة بدر.









بداية اكتشاف الجريمة البشعة التى أصبحت حديث الساعة بين أهالى مشروع "ابنى بيتك" فى مدينة بدر، عندما علم صاحب مخبز، ٣٨ سنة، بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته وعامل لديه بالمخبز الذى يملكه، فبدأ الزوج فى مراقبة تصرفات زوجته وعشيقها حتى تأكد من خيانتهما له.













وفى ليلة الحادث، واجه الزوج زوجته بتلك العلاقة الآثمة مع عشيقها، إلا أنها أنكرت فوقعت مشاجرة بينهما وتركت بعدها الزوجة مسكن الزوجية وأبلغت عشيقها بافتضاح أمرهما، فقررا التخلص من الزوج حتى يخلو لهما الجو، فقام العشيق بالاستعانة بعامل آخر بمدبغة "صديقه" واستدرجا زوجها ثم قاما بذبحه من الرقبة ليلقى مصرعه فى الحال، وقاما بوضعه داخل سيارته الملاكى وتركاه ينزف حتى لقى مصرعه.









وبعد ساعات عثر الأهالى على جثة لشخص داخل سيارة ملاكى بطريق الروبيكى دائرة قسم شرطة مدينة بدر، وفور إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بالجريمة أمر بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض البلاغ وضبط مرتكبيه.









وقد قام فريق البحث بفحص علاقات المجنى عليه وفحص هاتفه المحمول، وكذا تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحل العثور على الجثة، وتم تحديد هوية الجناة، وتبين أن زوجته و٢ آخرين وراء ارتكاب الجريمة، ومن خلال أحد الأكمنة التى أعدت لهم تم ضبطهم، وأقرت الزوجة العشرينية فى اعترافاتها التفصيلية أمام رجال المباحث أنها تعرفت على عشيقها الذى يعمل بالمخبز الذى يملكه زوجها من خلال ترددها على المخبز، وبدأت فى تلك الفترة علاقتهما العاطفية بعد فترة قصيرة من تعرفها عليه حتى أصبحت لا تستطيع الاستغناء عنه.









وأضافت الزوجة: "زوجي بدأ يشك فى تصرفاتي ليكتشف بعد فترة علاقتى مع عشيقى، وعندما واجهنى بتلك العلاقة أنكرت فقام بالتعدى على بالضرب، فقررت الانتقام منه وحتى يخلو لى الجو مع عشيقى، فقمت بإبلاغ عشيقى بافتضاح أمرنا، فخططنا لقتله وقام عشيقى بالاستعانة بصديقه لتنفيذ الجريمة حتى تمكنت بمساعدتهما من ذبح زوجى وإلقاء جثته بالطريق العام".









وبمواجهة العشيق وصديقه أيدا أقوال المتهمة، وتم العثور على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.