بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ الغربية عدد من الملاعب بمراكز شباب مدينة سمنود بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و600 ألف جنيه .

و شملت الافتتاحات ملعب قانوني بمركز شباب سمنود بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، والملعب الخماسي بمركز شباب ميت عساس بتكلفة قدرها 600 الف جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب كفر حسان بتكلفة قدرها مليون ونصف، وافتتاح الملعب السباعي بمركز شباب طليمة بتكلفة قدرها مليون ونصف.

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كما تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مركز شباب قرية الناصرية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ ، رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، واحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود، ونواب البرلمان محمد زايد ، ومحمد عبده والدكتورة ليلي أحمد ابو اسماعيل .

وقدم محافظ الغربية الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته الدائم للشباب ، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للمتميزين رياضيا والموهوبين في كافة الالعاب والمسابقات تماشيا معً خطة الدولة لرعاية وتبني المواهب الرياضية.

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