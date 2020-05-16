AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور

السبت 16/مايو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ الغربية عدد من الملاعب بمراكز شباب مدينة سمنود بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و600 ألف جنيه.

و شملت الافتتاحات ملعب قانوني بمركز شباب سمنود بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، والملعب الخماسي بمركز شباب ميت عساس بتكلفة قدرها 600 الف جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب كفر حسان بتكلفة قدرها مليون ونصف، وافتتاح الملعب السباعي بمركز شباب طليمة بتكلفة قدرها مليون ونصف.

اقرأ أيضا :النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

كما تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مركز شباب قرية الناصرية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ ، رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، واحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية  ، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود، ونواب البرلمان محمد زايد ، ومحمد عبده  والدكتورة ليلي أحمد ابو اسماعيل .

وقدم محافظ الغربية الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته الدائم للشباب ، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للمتميزين رياضيا والموهوبين في كافة الالعاب والمسابقات   تماشيا معً خطة الدولة لرعاية وتبني المواهب الرياضية.

 .

بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور
بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور
بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور
بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور
بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب رياضية بسمنود.. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية

خلال جولته بالغربية .. وزير الشباب يطلق القافلة الثانية لمصر الخير تتضمن 2 مليون وجبة.. ويفتتح عددا من المنشآت

اليوم.. وزير الرياضة يفتتح مراكز الشباب بقرى مركز سمنود لخدمة المواطنين

وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان ملعبا قانونيا بسمنود ويتفقدان مركز شباب الناصرية

وصول وزير الرياضة لمحافظة الغربية لافتتاح 8 مراكز شباب بـ سمنود.. صور

مرتديا كمامته.. وزير الشباب بالغربية يتفقد ملاعب مركز شباب سمنود بتكلفة 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

موجة طقس عاصف تضرب السعودية حتى نهاية الأسبوع

إصابة 35 شخصا بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق السخنة

كمبوديا تعلن القضاء على كورونا وتستعد لعودة الحياة الطبيعية

بعد انتشار أخبار انتقاله للأهلي بـ60 مليون.. باهر المحمدي يتصدر تويتر

لاريسا يكشف تفاصيل اعتداء تجار مخدرات على عمرو وردة باليونان

اختراق بث القناة السابعة الإسرائيلية وإذاعة فيديو لكتائب القسام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور

بالفستان الأبيض.. دومنيك حوارني بإطلالة صباحية من منزلها في لبنان