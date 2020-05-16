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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام التى لم تتقدم بطلبات تقنين

السبت 16/مايو/2020 - 02:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يبدأ المجلس الأعلى للإعلام عقب عيد الفطر المبارك، فى تنفيذ لائحة التراخيص واستقبال طلبات تقنين الأوضاع للوسائل الإعلامية .

وحول الإجراءات التى يتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فى حال عدم التقدم بطلبات التراخيص، قال محمد العمري، وكيل المجلس الإجراء الذي سيتخذه المجلس حيال المواقع والوسائل الإعلامية التي لم تتقدم بطلب للترخيص حتى انتهاء المهلة التي حددها المجلس يوم ١٦  أغسطس المقبل.

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وأضاف العمري، أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي موقع لم يتقدم للترخيص أو توفيق أوضاعه – بالنسبة لما هو قائم بالفعل- وخالف قرار المجلس بشأن المهلة المحددة سلفًا بـ6 شهور، والتي تنتهي يوم 16 أغسطس المقبل .

وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها ، أوضح وكيل المجلس ، أن هناك اجتماع قريبا لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع المخالف والتي ستشهد عقوبات واضحة.

وحول إمكانية مد المهلة المحددة لتقنين الأوضاع، أكد العمري على أن مدّ المهلة خيار مستبعد في الوقت الحالي، خاصة وأن الميعاد المحدد مسبقا جاء إعمالًا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي نصت على أن يتوجب على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها بدءًا من 17 فبراير الجاري.

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