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حوادث

تعليمات مشدد بارتداء الكمامات داخل محكمة الأسرة بالكيت كات

السبت 16/مايو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
أصدر رئيس محكمة الأسرة بالكيت كات تعليمات مشددة بخصوص التردد على المحكمة مشترطا ارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة.

يذكر أن فريقا من الطب الوقائي، قام بتعقيم وتطهير مبنى محكمة الأسرة بالكيت كات أمس، كما تم إلغاء التوقيع ببصمة الحضور والانصراف للموظفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا المستجد" "كوفيد 19".

يأتي الإجراء تنفيذا لتعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي شدد على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم، للوقاية من فيروس "كورونا"، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

يذكر أنه تم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها فى هذا الشأن، أمر حيوى وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيًا.
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