أخبار الحوادث | إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس.. حكايات السادية وطلب الجن معاشرة السيدات

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.
وجاء ضمن أبرز الأخبار إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، وحادث طريق السخنة، كما نشر تقرير عن حكايات السيدات مع الدجالين وجرائم السحر والشعوذة، وقضايا هامة من بينها محاكمة بديع في اقتحام قسم شرطة العرب.
أفادت مصادر بعدد المصابين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة بطريق الأدبية - السخنة، الذى وقع صباح اليوم السبت، حيث تبين إصابة 27 مصابا، وتلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس "كوستر" أثناء نقل العاملين إلى الوردية لإحدى الشركات الموجودة بطريق السخنة مع سيارة نقل "مقطورة" أمام شركة مطاحن 5 نجوم... تفاصيل
أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنية بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن، وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند "ب ه" حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه... تفاصيل
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسين، و10 آخرين مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة العرب" لـ 27 يونيو إداريا... تفاصيل
علاقات جنسية محرمة ارتبطت بأعمال السحر والشعوذة.. دجال صور له الشيطان طريق الشر، وبات يفكر في طرقا وطرقات يسلكها لممارسة الجنس مع ضحاياه متخذا من أعمال الشعوذة والسحر الكاذب ستارا للإيقاع بفريسته، لإشباع رغباته الجنسية، أربعة حوادث مماثلة سطرت بين طياتها الأعمال السفلية، السحر والشعوذة، الدجل والنصب على المواطنين، لا سيما ممارسة الجنس الحرام، فمنهم من مارست الجنس مع الدجال برضاها ومنهم من وقعت فريسة لشهوات الشيطان... تفاصيل
وألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عاطل لقيامه بقتل زوجته بسكين لخلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بتلقيه بلاغا، بمقتل ربة منزل تدعى "أ. س"، 30 سنة، ربة منزل، على يد زوجها ويدعى "م. ح"، 35 سنة، ويقيمان بإحدى قرى مركز المنيا... تفاصيل
أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة مسئول الإشغالات بالوحدة المحلية بالصف و٣ آخرين إلى الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء علي مساكن الزلزال، وجاء بالتحقيقات التي باشرها وكيل النائب العام المستشار محمد عمر أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسئول إشغالات بالوحدة المحلية التابعة لمجلس مدينة الصف" سهل لغيره التعدي على عقارات تابعة لجهة عمله بأن سهل للمتهمين من الثاني إلى الرابع التعدى بشغل الوحدات السكنية أرقام ۸.۷، ۱۰ بالعقار رقم 169 مساكن الزلزال مدينة الصف والمملوكة لجهة عمله... تفاصيل
لم تجد الزوجة الخائنة وسيلة للتخلص من فضيحتها بعلاقتها الآثمة مع عشيقها سوى قيامهما بالاشتراك مع آخر للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، وبالفعل نجحت الزوجة فى تنفيذ مخططها الشيطانى وأبغلت عشيقها أن زوجها اكتشف علاقتهما الغير شرعية، فقاما بالاشتراك مع آخر وقتلوه ثم القوا بجثته بالطريق العام بمدينة بدر ... تفاصيل