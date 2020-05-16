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أخبار البلد

"الزراعة": إصدار 17 نشرة إرشادية حول الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني

السبت 16/مايو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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شيماء مجدى
اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، الانتهاء من اصدار ١٧ نشرة فنية وارشادية متخصصة، في الانشطة الزراعية المختلقة والانتاج الحيواني، وذلك من خلال الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية  والصحراء.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان ذلك يأتي ضمن الخدمات الارشادية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمزراعين والمهندسين الزراعيين وكافة المعنيين بالشأن الزراعي على مستوى الجمهورية، في سبيل دعم المزارع المصري، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة، لتحقيق اعلى انتاجية محصولية، وبالتالي زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.

واشار الى ان تلك النشرات الارشادية تشمل كافة المعاملات الزراعية الجيدة للمحاصيل المختلفة، بداية من تجهيز التربة واختيار التقاوي، المناسبة لكل منطقة، وطرق الزراعة والري، والتسميد والمكافحة، نهاية بحصاد المحصول، كذلك النشرات الخاصة بالانتاج الحيواني تشمل اختيار الاصناف والسلالات الجيدة، وطرق التربية المناسبة.

وشملت النشرات الفنية التي اصدراتها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، "دليل الممارسات الزراعية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية"، للدكتور إبراهيم محمد احمد بمعهد بحوث البساتين، فضلا عن "الأسس العلمية لتنشئة العجول الرضيعة" للدكتور ممدوح على السيد بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، و"انتاج التفاحيات في مصر" للدكتور  محمد عبد السلام جبر، والدكتورة ايمان صبحي عطالله، والدكتورة وسام احمد نبيل، والدكتور حامد محمود مختار بمعهد بحوث البساتين.

وتضم النشرات ايضا:" استصلاح واستزراع الأراضي الملحية"، للدكتور أشرف احمد محمد بمركز بحوث الصحراء، و"المسطحات الخضراء"، للدكتور علاء عواد امين، والدكتور وليد محمد سعيد بمعهد بحوث البساتين، كذلك "اكثار أشجار الفاكهة"للدكتور احمد عبد الفتاح حسن بمركز بحوث الصحراء، و"العوامل المناخية وعلاقتها بجودة نمو وإنتاج وتسويق وتصدير البطاطس" للدكتور  سمير محمود صالح، وعاصم عبد المنعم، بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور محمد عواد سيد ، و معهد بحوث امراض النباتات.

وتتيح الادارة العامة للثقافة الزراعية، تلك المنشورات باسعار رمزية من خلال مقرها الرئيسي ومنافذها.
 كما شملت النشرات الارشادية، الصادرة عن الادارة المركزية للارشاد الزراعي، "زراعة وإنتاج نخيل البلح" لمعهد بحوث البساتين، و"الاعلاف الغير تقليدية"، و "انتاج دجاج اللحم" ، و"تسمين العجول"، و "تسمين الحملان"، و"تفريخ بيض الدواجن" لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، فضلا عن "زراعة وإنتاج القطن المصري" لمعهد بحوث القطن، و"زراعة وإنتاج الكتان" ، و"زراعة وإنتاج الذرة الرفيعة" ، و"زراعة وإنتاج الفول البلدى" لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما تتيح الادارة المركزية للارشاد الزراعي، تلك النشرات الإرشادية بالمجان للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي من خلال مقرها، بالدقي.
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